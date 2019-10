Maja Frykowska chce odszkodowania po filmie Tarantino? Chodzi o jej dziadka

Maja Frykowska w rozmowie z Plejadą przyznała, że zabójstwo dokonane przez członków sekty Mansona stanowi „tragiczny i bolesny rozdział w historii jej rodziny” . – Dziś walczę o prawdę po zamordowanym dziadku. A sprawa pieniędzy z odszkodowania jest trudną sprawą, jednak za wcześnie by o tym mówić. Pieniądze nie są dla mnie najważniejsze – przyznała celebrytka, która sławę zyskała dzięki występom w programach takich jak „Big Brother” czy „Bar”. Dodała, że zależy jej na ukazaniu prawdy na temat dziadka, wokół którego „przez lata narosło wiele legend” .

Frykowski sprawę wygrał

Popularna „Frytka” przyznała, że film„Pewnego razu... w Hollywood”może przywrócić pamięć o Wojciechu Frykowskim, ponieważ „wielu Polaków nawet nie zdawało sobie sprawy, że w willi Polańskiego przy Cielo Drive został zamordowany nasz rodak” . Celebrytka przypomniała, że „niezwykle barwna i charyzmatyczna” była postać nie tylko jej dziadka, ale również ojca – Bartłomieja Frykowskiego. – Nie jest tajemnicą, że byli artystami oraz uczestniczyli w życiu filmowym w Polsce i na świecie, ten fakt pokazuje również najnowszy film Tarantino – przyznała.

Zdaniem cytowanego przez Daily Mail prawnika Nathaniela Friedmana, który w przeszłości reprezentował Bartłomieja Frykowskiego, żyjący krewni Wojciecha mogliby uzyskać pieniądze od wytwórni Sony Pictures, która wzbogaciła się robiąc film na podstawie tragicznych wydarzeń z udziałem polskiego producenta. – Pieniądze powinny trafić do jego krewnych. To jest rozsądne, ponieważ zarobią mnóstwo pieniędzy na tym filmie. Produkcja opiera się na tragedii. To niemoralne, a wszystko, czym się przejmują, to wyciąganie pieniędzy. Ich ojciec nie żyje i nie mógł odwoływać się do wyroku, ale oni mogą to zrobić – dodał nawiązując do faktu, że Bartłomiej Frykowski w 1971 roku złożył pozew przeciwko Mansonowi. Polak wygrał sprawę, ale nie uzyskał nawet złotówki, ponieważ przywódca sekty przebywał wówczas za kratkami.

