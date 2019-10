HBO GO będzie kosztować więcej. O ile podrożeje subskrypcja?

Użytkownicy HBO GO przez długi czas cieszyli się relatywnie niskimi cenami subskrypcji. W porównaniu choćby do największego konkurenta – Netfliksa, w którym najtańszy pakiet miesięczny to koszt 34,99 zł, HBO GO z ceną 19,90 zł wypadało naprawdę nieźle. W ostatnim czasie platforma zaczęła jednak stopniowo wprowadzać zmiany, z których klienci raczej nie będą zadowoleni.

Zaczęło się od skrócenia okresu próbnego dla nowych użytkowników – od 21 października testową ofertą HBO GO można się cieszyć jedynie przez tydzień, a nie przez miesiąc, jak to było wcześniej. Tego samego dnia klienci platformy otrzymali jeszcze jedną złą wiadomość – o wzroście ceny abonamentu. Za miesięczną subskrypcję od listopada trzeba będzie zapłacić 24,90. Skąd taka zmiana?