To nie był dobry dzień dla uczestników „Milionerów”. Koła ratunkowe przy pierwszych pytaniach

Jako pierwsza przed szansą wygrania miliona zlotych stanęła Julia Cieślak z Warszawy, studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i brafiterka. Niestety problemy pojawiły się już przy pierwszym pytaniu za 500 zł.

Konserwa polityczna to inaczej:

A) kruszywo

B) cement

C) beton

D) tłuczeń

Uczestniczka postanowiła skorzystać z koła ratunkowego pół na pół. Po tym, jak komputer odrzucił odpowiedzi A oraz B, zdecydowała się wybrać wariant C, który okazał się poprawny. Kolejne trudności Julia Cieślak miała przy pytaniu za 2000 zł.

Flip, loop i lutz to skoki wykonywane przez:

A) skoczków narciarskich

B) łyżwiarzy figurowych

C) lekkoatletów

D) snowboardzistów

Uczestniczka po chwili zastanowienia wybrała odpowiedź D, która okazała się błędna, ponieważ te skoki są wykonywane przez łyżwiarzy figurowych. Warszawianka wygrała 1000 zł. Kolejnym uczestnikiem, który odpowiadał na pytania Huberta Urbańskiego był Mateusz Osienkiewicz z Krakowa, który pracuje w firmie informatycznej. Uczestnik miał spore problemy z odpowiedzią na pytanie warte 5000 zł.

Jeden nie jest palindromem. Który?

A) zaradny dynda raz

B) Ela tropi portale

C) może jutro dama da tortu jeżom

D) a to kanapa pana kota

Mateusz Osienkiewicz wybrał odpowiedź B, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź to C, ponieważ palindrom to wyrażenie, które czytane od lewej do prawej strony brzmi tak samo, jak czytane od prawej do lewej. Uczestnik wygrał 1000 zł. W ostatnim odcinku programu grę zaczęła również Sylwia Kotowicz z Bronowa. Przy pierwszym pytaniu za 500 zł musiała skorzystać z koła ratunkowego - telefon do przyjaciela.

Co nie należy do broni konwencjonalnej?

A) granat

B) wąglik

C) karabin maszynowy

D) szabla

Brat uczestniczki jednoznacznie wskazał odpowiedź B, taką też wybrała Sylwia Kotowicz, wygrywając tym samym 500 zł.