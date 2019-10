Apoloniusz Tajner po raz trzeci został ojcem. „Zabawne mieć brata młodszego o 40 lat”

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego ma już dwoje dzieci – 40-letnią Dominikę Tajner-Wiśniewską oraz 36-letniego syna Tomisława. Jest także dziadkiem dwojga 13-latków: Sary i Maksymiliana. Kilka dni temu 65-letni Apoloniusz Tajner po raz trzeci został ojcem. Wraz ze swoją partnerką Izabelą Podolec-Tajner zostali rodzicami małego Leopolda, który otrzymał imię po swoim dziadku.

Narodziny brata skomentowała Dominika Tajner w rozmowie z „Faktem”. – On jest naprawdę cudowny. Mam jednak problem, bo jest młodszy ode mnie aż o 40 lat. Gdy go widzę i chcę wziąć na ręce, odruchowo mówię do niego" no chodź do cioci. Dopiero po chwili przypominam sobie, że to mój brat i się poprawiam – powiedziała. Była żona Michała Wiśniewskiego przyznała, że „to zabawne mieć tak młodego brata, ale bardzo się cieszy z jego narodzin i tego, że noworodek jest zdrowy”.

Historia miłości Tajnera i Podolec

Izabela Podolec oraz Apoloniusz Tajner bardzo starają się chronić swoją prywatność. Para rzadko kiedy wspólnie udziela wywiadów, pozostawiając najważniejsze informacje wyłącznie dla siebie. Wiadomo jedynie, że Podolec pochodzi z Jarosławia i ukończyła kurs aktorski, choć ostatecznie nie podjęła pracy w tym zawodzie. Para poznała się 8 lat temu w pociągu. Prezes PZN miał wówczas 57 lat, a jego przyszła wybranka 21.

