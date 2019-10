Smarzowski już pracuje przy „Weselu 2”. Lokalizacji do zdjęć szuka w Bydgoszczy

Roboczy tytuł najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego to „Wesele 2”. Wszyscy fani tego twórcy wiedzą, co to oznacza i automatycznie poprzeczkę swoich oczekiwań stawiają wyżej. To dopiero początek pracy, o czym świadczy komunikat Metrage zamieszczony na Facebooku. Jak zapowiadają jednak przedstawiciele studia, przygotowania „idą pełną parą”.

„Ostatnią sobotę ekipa Studia Metrage (Wojciech Gostomczyk, Janusz Hetman, Marcin Kowalski, Marcin Szpak) spędziła w Bydgoszczy i okolicach z Wojtkiem Smarzowskim, operatorem Piotrem Sobocińskim jr (Boże Ciało, Cicha Noc, Najlepszy, Wołyń, Bogowie) i scenografem Markiem Warszewskim (Miasto 44, Najlepszy, Karbala)” – czytamy.

„Ta wizyta miała związek z filmem pod roboczym tytułem »Wesele 2«, jak na razie nie możemy ujawnić więcej szczegółów, ostateczne ustalenia trwają i jeszcze tej jesieni będziemy mieli dla miłośników filmów Wojtka Smarzowskiego dużo dobrych informacji” – zapowiadają autorzy komunikatu.

Najnowszy film Smarzowskiego ma rozgrywać się w naszych czasach: jednocześnie na sali weselnej i w rzeźni. Oprócz tego akcja ma także przenosić się do czasów wojny. Poza tym szczegóły tej produkcji utrzymywane są jak dotąd w tajemnicy.

