Emocjonująca gra w „Milionerach”. Padło pytanie za pół miliona złotych

Swoją grę kontynuował listonosz Zbigniew Górski z miejscowości Lisiec Wielki w województwie wielkopolskim. Pytanie za 125 tys. złotych zadane przez Huberta Urbańskiego dotyczyło piłki nożnej.

Gdzie miejscowy klub Ekstraklasy gra przy Bułgarskiej?

A) w Krakowie

B) w Poznaniu

C) w Warnie

D) w Warszawie

Uczestnik bez chwili wahania zaznaczył odpowiedź B, wiedząc, że chodzi o Lecha Poznań. Pytanie za ćwierć miliona złotych było z dziedziny historii

Obrady której z konferencji II wojny światowej toczyły się w radzieckiej ambasadzie?

A) poczdamskiej

B) w Casablance

C) jałtańskiej

D) w Teheranie

Zbigniew Górski zaryzykował i zaznaczył odpowiedź D podkreślając, że jest jej pewny na 60 proc. Dzięki temu wygrał 250 tys. złotych, ponieważ była to poprawna odpowiedź. W tym odcinku teleturnieju padło również pytanie za pół miliona złotych.

Zwyczajny starzec może doczekać emerytury, a starzec zwyczajny:

A) rozmnaża się w rzekach

B) rośnie w Polsce

C) ma jednokomorowe serce

D) stroszy pióra

Uczestnik postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego - telefon do przyjaciela - i zadzwonił do swojego syna. Jakub niestety niewiele pomógł, ponieważ nie znał odpowiedzi na to pytanie. Zbigniew Górski przyznał, że rozważa odpowiedzi A lub D, jednak finalnie zdecydował się zrezygnować z dalszej gry. Wygrał 250 tys. złotych Poprawna odpowiedź to B - starzec zwyczajny to trująca roślina, która była wykorzystywana w medycynie ludowej.

