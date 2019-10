Polski reżyser popiera opinię Scorsese i Coppoli o filmach Marvela. „Prymitywne i wtórne”

Krzysztof Zanussi, autor takich filmów jak „Iluminacja” czy „Barwy ochronne” został zapytany przez dziennikarza Wirtualnej Polski o skomentowanie słów Martina Scorsese i Francisa Forda Coppoli. Sławni twórcy ostro skomentowali filmy Marvela, twierdząc, że nie można ich nazwać kinem. Polski reżyser w swojej opinii nie jest tak radykalny, jak jego zagraniczni koledzy. Przyznał nawet, że „jakaś wartość” dla widzów w „Avengersach” jest.

– Ludzie szukają archetypów, wzorców superbohatera i może je tam znajdują. – stwierdził Zanussi w rozmowie z WP. – Ale to jest wszystko wtórne – powtarza starożytną mitologię, która już została wielokrotnie lepiej w kulturze przetworzona To jest przetworzenie mitologii w wersji ulicznej – dodał.

Jednocześnie reżyser przyznał, że nie chodzi do kina na takie filmy, chociaż zdarza mu się czasami włączyć je na parę minut w trakcie długich podróży samolotem, zwłaszcza po to, żeby zobaczyć jak wykonane są efekty specjalne.

– Świadomie nie chodzę na takie filmy, co nie znaczy, że komukolwiek bym tego zabraniał. To jest inny świat: świat komiksu i czystej popkultury – powiedział reżyser Wirtualnej Polsce. – Mnie jednak wciąż interesuje niewielki odcinek kina, które próbuje należeć do sztuki wysokiej i konkurować z malarstwem, literaturą czy muzyką poważną. Ja Marvelowi nie odmawiam prawa bytu, ale to jest bardzo bliskie kultury masowej i nie mam z nim kontaktu – dodał.

Scorsese i Copolla krytykują MCU

– Kiedy Martin Scorsese mówi, że obrazy Marvela nie są kinem, ma rację, ponieważ oczekujemy czegoś od kina, oczekujemy czegoś, oświecenia, wiedzy, inspiracji – stwierdził Francis Ford Coppola, ostro krytykując filmy Marvela. – Nie wiem, czy ktokolwiek czerpie cokolwiek z oglądania tego samego filmu w kółko. Martin był miły, kiedy powiedział, że to nie kino. Nie powiedział, że to podłe, a ja po prostu mówię, że takie jest – dodał.

Francis Ford Coppola to sławny reżyser i scenarzysta, a także producent filmowy i kompozytor. Stworzył takie filmy jak Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy czy Drakula. W swojej karierze otrzymał 5 oscarów.

Martin Scorsese, zdobywca Oscara za „Infiltrację”, twórca takich dzieł jak „Taksówkarz”, „Chłopcy z ferajny”, „Gangi Nowego Jorku”, „Aviator” nie tylko w Hollywood jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej cenionych twórców. Legendarny reżyser Martin Scorsese zaatakował filmy wchodzące w skład Marvel Cinematic Universe, odmawiając im prawa przynależności do gatunku, którym sam się zajmuje.

– Wiecie, starałem się. Ale to nie jest kino – mówił reżyser pytany o to, czy widział filmy Marvel Studios. – Szczerze, choć są świetnie zrobione, z aktorami, którzy dają z siebie wszystko w tych okolicznościach, to kojarzą mi się co najwyżej z parkami rozrywki (w oryginale „theme parks” - red.). To nie jest kino istot ludzkich przenoszących emocjonalne i psychologiczne doświadczenia innych ludzi – kontynuował.

