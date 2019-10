Powstaje nowy serial TVN. Do obsady dołączy Maciej Stuhr?

Informację o powstającym serialu przekazał serwis Wirtualne Media. „Szadź” będzie ekranizacją wydanej w 2017 roku powieści o tym samym tytule. Igor Brejdygant główną bohaterką swojej książki uczynił komisarz Agnieszkę Polkowską, która mierzy się z błyskotliwym psychopatą. Akcja produkcji będzie rozgrywała się w Opolu, którego władze zapłaciły stacji TVN za to, by zdjęcia powstały właśnie w tym mieście.

Serial ma zadebiutować w wiosenno-letniej ramówce na platformie Player.pl. Jesienią z kolei zostanie wyemitowany w prime-time na antenie TVN. Stacja będzie pokazywała jeden odcinek tygodniowo, a na całość produkcji będzie składało się siedem 45-minutowych odcinków. Wciąż nie wiadomo jednak, jakich aktorów zobaczymy na ekranie. Wirtualne Media nieoficjalnie przekazały, że do obsady dołączy Maciej Stuhr.

Kim jest Igor Brejdygant?

Urodzony w 1971 roku polski scenarzysta, pisarz oraz reżyser ukończył Wydział Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Na swoim koncie ma scenariusze do takich produkcji jak „Prosta historia o morderstwie”, „Paradoks” czy „Zbrodnia”. „Od czterdziestu siedmiu lat z okładem zmagam się ze sobą i nie mogę powiedzieć, żeby nie sprawiało mi to pewnej przyjemności. Najpierw syciłem się złem i porażką, żeby później, tak przynajmniej chcę myśleć, przekuwać to w coś dobrego może też przy okazji w sukces. Wszystko to zaś by w życiu uprawiać płodozmian, który nigdy nie pozwoli mi się nudzić, bo nuda, jak zapewne dla wielu, także i dla mnie jest czymś absolutnie nieakceptowalnym” – pisze sam o sobie.

