Najlepsze thrillery psychologiczne na platformie Netflix. Ranking

1. „Hush” (2016)

Niesłysząca pisarka mieszka samotnie w leśnej chacie. Gdy pewnego dnia w jej oknie pojawia się zamaskowany morderca, kobieta podejmuje walkę o życie.



2. „Autopsja Jane Doe” (2017)

Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej nocy ustalić przyczynę zgonu. To najlepsi specjaliści w mieście, pokładający bezgraniczną wiarę w siłę ludzkiego rozumu. Pracują metodycznie i spokojnie, odrzucając tropy, których nie da się wyjaśnić naukowo. Wkrótce jednak zmuszeni będą zweryfikować wszystkie swoje przekonania. Gdy zaczną pojmować sens prawdy, na której trop wpadli, będzie już za późno na odwrót. A nic z czym się dotąd zetknęli nie przygotowało ich na konfrontację z tak niepojętym koszmarem.



3. „Gra Geralda” (2017)

Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie — przykuta do łóżka na odludziu — doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



4. „The Invitation” (2016)

Zorganizowana przez byłą żonę impreza przybiera niepokojący obrót, gdy zaczyna się rozdrapywanie starych ran i wynikają nowe kwestie sporne.



5. „Cam” (2018)

Popularna dziewczyna pracująca na seks kamerce traci konto na rzecz swojej sobowtórki. Postanawia odnaleźć tajemniczą nieznajomą i odzyskać skradzioną tożsamość.



6. „Rytuał” (2018)

Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach - być może ich ostatnią.



7. „Clinical” (2017)

Lekarkę dopadają traumatyczne wspomnienia z przeszłości, gdy do jej gabinetu psychiatrycznego trafia pacjent oszpecony w wyniku wypadku.



8. „Powstrzymać mrok” (2018)

Specjalista zajmujący siew wilkami szuka zwierząt oskarżanych o zabicie chłopca. Ale sprawa okazuje się bardziej złożona i mrozi w żyłach krew mocniej niż alaskańska zima.



9. „Dom otwarty” (2017)

Po przeżytej tragedii matka przenosi się ze swoim nastoletnim synem do należącego do rodziny domu wakacyjnego, gdzie sprzysięgają się przeciw nim upiorne, nieznane moce.



10. „Buster's Mal Heart” (2017)

Podczas ucieczki przed policją pewien mężczyzna przypomina sobie dziwnego tułacza i serię tajemniczych zdarzeń, które doprowadziły do jego niezwykłej przemiany.



11. „Sekretna obsesja” (2019)

Jennifer (Brenda Song) wraca po groźnym wypadku do życia, którego nie pamięta. Nie wie jednak, że czyha na nią śmiertelne niebezpieczeństwo.



12. „Erased” (2013)

Gdy matka Satoru zostaje zamordowana, chłopak wykorzystuje umiejętność podróżowania w czasie, aby cofnąć się o 18 lat i zapobiec śmierci mamy oraz trójki uczniów.

