Koniec z współdzieleniem kont w serwisie Netflix? Będą zmiany

Użytkownicy Netfliksa płacący najwyższy abonament mogą oglądać treści na więcej niż jednym urządzeniu. Głównie chodzi o sytuacje, gdy hasła są udostępniane rodzinie czy przyjaciołom, z którymi osoby płacące abonament nie mieszkają.

Greg Peters poinformował w wywiadzie, że Netfliks pracuje nad rozwiązaniem, które ma nie zaszkodzić osobom płacącym abonament ale też zachęcić innych do zakładania własnych kont.

Z regulaminu serwisu wynika, że z jednego konta korzystać mogą tylko użytkownicy jednego gospodarstwa domowego. Z danych firmy analitycznej Magid wynika, że 35 proc. osób z pokolenia millenialsów w Stanach Zjednoczonych współdzieli dostęp do platform streamingowych.

Ile kosztuje Netflix?

Przypomnijmy, Netflix umożliwia użytkownikom wybranie dowolnego planu: podstawowego za 34 zł miesięcznie, standardowego za 43 zł miesięcznie i premium za 52 zł miesięcznie.

W planie podstawowym treści oglądać można jednocześnie na jednym ekranie. W standardzie są to już dwa ekrany plus jakość HD, a w wersji premium możemy oglądać jednocześnie treści na czterech ekranach i mamy dostęp do jakości Ultra HD.

Czytaj także:

Najlepsze thrillery psychologiczne na platformie Netflix. Ranking