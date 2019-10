Ulubione filmy Hanksa, Banderasa czy Zuckerberga. Oto, co najchętniej oglądają sławni ludzie

„Nieugięty Luke” (1967) - ulubiony film Jasona Stathama



„Dracula A.D.” (1972) - ulubiony film Tima Burtona



„Czas apokalipsy” (1979) - ulubiony film Gary'ego Oldmana



„12 gniewnych ludzi” (1957) - ulubiony film Daniela Radcliffe'a



„I Could Go On Singing” (1963) - ulubiony film Charlize Theron



„Lawrence z Arabii” (1962) - ulubiony film Stevena Spielberga



„Moulin Rouge!” (2001) - ulubiony film Morgana Freemana



„2001: Odyseja kosmiczna” (1968) - ulubiony film Toma Hanksa



„Czarnoksiężnik z Oz” (1939) - ulubiony film Johnny'ego Deppa



„Titanic” (2012) - ulubiony film Marka Zuckerberga



„Przeminęło z wiatrem” (1939) - ulubiony film Vina Diesela



„Dotyk zła” (1958) - ulubiony film Antonio Banderasa



„Willy Wonka i fabryka czekolady” (1971) - ulubiony film Salmy Hayek



„Twarda laska” (2001) - ulubiony film Shia LeBoufa i Joaquina Phoenixa



„West Side Story” (1961) - ulubiony film Jennifer Lopez



„Bracia przyrodni” (2008) - ulubiony film Justina Biebera



„Ichi zabójca” (2001) - ulubiony film Kim Kardashian



„Dama za burtą” (1987) - ulubiony film Reese Witherspoon



„Lot nad kukułczym gniazdem" (1975) - ulubiony film Roberta Pattinsona

