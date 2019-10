„Czarodziejka z Księżyca” powraca. Znamy datę premiery filmu!

„Czarodziejka z Księżyca” to serial anime, który zyskał popularność w wielu krajach. Odbiorcy z zapartym tchem śledzili zmagania grupy nastoletnich wojowniczek walczących o sprawiedliwość z groźnymi przeciwnikami. Ich wrogowie chcieli przejąć kontrolę nad światem, używając czarnej magii. Tytułową bohaterką „Czarodziejki z Księżyca" jest Usagi Tsukino, czternastoletnia dziewczyna z Tokio.

Jak się okazuje wielbiciele produkcji już wkrótce będą mogli ją zobaczyć w nowej wersji. Do kin ma trafić pełnometrażowa produkcja o nowych przygodach Usagi Tsukino i jej towarzyszek. Ma nosić tytuł „Pretty Guardians Sailor Moon Eternal. The MOVIE" i zgodnie z zapowiedziami ukaże się w 11 września 2020 roku. Z pewnością fanów wspomnianej historii ucieszy również fakt, że film na składać się z dwóch części. Kiedy będzie premiera drugiej? To na razie zostało owiane tajemnicą. Reżyserem produkcji jest Chiaki Kon.



