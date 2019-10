Takiego programu jeszcze nie było. Reality show w... klasztorze

O powstającym programie „Wyspa” poinformował serwis Radia Wolne Europa. Program wyemituje stacja Spas, która jest ściśle związana z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. 10 uczestników zostanie na miesiąc zamkniętych w pustelni Niłowo-Stołobieńskiej, czyli monasterze leżącym na wyspie Stołobnyj. – Tylko ty i Bóg – słyszymy na nagraniu promocyjnym opublikowanym na YouTube. Inne hasło, jakim zachęca się potencjalnych kandydatów do uczestnictwa w reality show jest „odnajdź siebie i ucz się monastycznego życia” . – Znajdź odpowiedzi na pytania, z którymi zmagasz się od dawna – mówi narrator.

Praca i modlitwa

Osoby zainteresowane udziałem w „Wyspie” proszone są o wysyłanie nagrań, na których mówią o sobie i wyjaśniają, dlaczego chcą spędzić miesiąc w monasterze. Uczestnicy będą czyścili świątynie, pracowali w przyklasztornej piekarni i aptece oraz na farmie. Do ich zadań będzie należało uczestnictwo w nabożeństwach oraz spotkaniach z duchownymi. Chociaż w monasterze mieszkają tylko zakonnicy, to do udziału w programie dopuszczone będą również kobiety.

Boris Korchevnikov, który pełni funkcję dyrektora Spas powiedział, że celem show jest przywrócenie znaczenie słowa „rzeczywistość”, które według niego zostało zatracone. – Wiele telewizyjnych produkcji wiązanych jest z tym słowem, ale to nieporozumienie. Jestem pewien, że nasz projekt przywróci sens życia wielu ludziom – powiedział Korchevnikov cytowany przez The Moscow Times. Zdjęcia do show ruszają w listopadzie.