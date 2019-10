Polskie gwiazdy kiedyś i dziś. Najlepsze odpowiedzi na #zielinachallenge

Polska aktorka Katarzyna Zielińska rzuciła wyzwanie do wszystkich „kolegów i koleżanek” z show-biznesu. Zachęciła do zamieszczania swoich zdjęć „z dziś” i sprzed 10 lat oraz oznaczania ich hasztagiem #zielinachallenge. „Czuję, że będzie na co popatrzeć” – napisała. Zobaczcie, które gwiazdy zdecydowały się wziąć udział w wyzwaniu.

Paulina Drażba



Bogna Sworowska



Katarzyna Burzyńska-Sychowicz



Michał Piróg



Zofia Ślotała



Agnieszka Jastrząb



Robert Patoleta



Agata Młynarska



Mikołaj Milcke



Kayah



Katarzyna Zielińska



