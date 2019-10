Leszek Miller zatańczył walca z wnuczką, Moniką. Zobaczcie jego występ

Znamy go jako polityka, teraz poznaliśmy w roli tancerza. Były premier w piątkowym odcinku „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” pojawił się na parkiecie jako partner wnuczki, Moniki. Millerowie zatańczyli walca do utworu „Yesterday” grupy The Beatles. Jak im poszło?

– To dla mnie wielkie wyzwanie, bo nigdy nie tańczyłem walca. Jestem zielony jak wiosenna trawka. Niektórzy moi koledzy pukają się w czoło i mówią: zwariowałeś chyba – mówił przed występem Leszek Miller. Europoseł przygotowywał się do piątkowego show pod okiem tanecznego partnera jego wnuczki, Jana Klimenta. – Pierwsze kroki dziadka na parkiecie były świetne – komplementował go profesjonalista. Komplementów nie zabrakło także na koniec. – Pozwólcie państwo, że powiem wam wierszyk. Nie tylko taniec tę parę połączył. Dziadek zaczął dość słabo, ale za to jak skończył – stwierdził Andrzej Grabowski, nawiązując do słynnego powiedzenia Leszka Millera o tym, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy.

