Celine Dion pokazała zdjęcia swoich synów. Obchodzili 9. urodziny

51-letnia piosenkarka Celine Dion, znana z hitów takich jak „My Heart Will Go On” czy „The Power of Love”, pokazała na Instagramie zdjęcia swoich dwóch synów. Bliźnięta – Nelson i Eddy – mają już 9 lat. Na świat przyszli dzięki metodzie in vitro.

Zdjęcia chłopców pojawiły się na Instagramie Celine Dion 24 października, czyli dokładnie w dziewiąte urodziny bliźniaków. Nelson i Eddy mają też starszego brata – 18-letniego Rene Charlesa, który też został poczęty metodą in vitro. „Podwójny śmiech i podwójna miłość. Wszystkiego najlepszego z okazji dziewiątych urodzin, Nelsonie i Eddy!” – napisała artystka w podpisie do zdjęć. „Jestem bardzo dumna z moich chłopców. Kocham Was” – dodała. Na pierwszym zdjęciu chłopcy słodko się uśmiechają, a na drugim robią zabawne miny. Zdjęcia pojawiły się na Instagramie gwiazdy zaledwie kilka tygodni przed wydaniem przez nią nowego albumu zatytułowanego „Courage” (pol. odwaga). Z komunikatu prasowego wynika, że będzie to „mieszanka pięknych ballad i szybkich, ostrych utworów” .

