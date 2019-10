Koroniewska i Dowbor droczą się na Instagramie. „Mam kompromitujące zdjęcia jego drzemki w centrum imprezy”

Prezenter wielokrotnie zwracał uwagę w wywiadach na to, jak ważna jest dla niego rodzina. Syn Katarzyny Dowbor nie ukrywał radości, gdy na świat przyszły jego dwie córki. Ostatnio postanowił zamieścić na swoim profilu na Instagramie zabawny wpis na temat swojej żony. „Joanna Koroniewska próbuje umniejszać rolę mężczyzn w nocnym czuwaniu przy dziecku. No dobrze, chodzi bardziej o mnie, ale potrzebuję wsparcia, Panowie. Żeby choć trochę ją zdyskredytować, pragnę zauważyć, że post o umęczonej matce okrasiła swoim zdjęciem jak z żurnala. A wracając do tematu. Jak ja chciałbym chociaż raz wyglądać tak dobrze jak ona. Cóż ja poradzę, że po ciężkim dniu śpię snem głębokim i czasem nie usłyszę delikatnego dziecięcego kwilenia. My mężczyźni musimy kumulować energię, żeby dobrze wywiązywać się z naszych odwiecznych obowiązków – rąbanie drwa, zdobywanie pożywienia, ochrona przed drapieżnikami – to nie są żarty” – napisał prezenter.

Na ripostę aktorki nie trzeba było długo czekać. Joanna Koroniewska zamieściła na Instastory serię zdjęć bez makijażu, na których wygląda na bardzo zmęczoną. „To się nazywa prawdziwy nomakeup. Matka po nieprzespanej nocy. Ale ojciec – Maciej Dowbor, zawsze sobie poradzi. W kurtce czy też bez. Na kanapie czy nawet niekoniecznie. Mam nawet kompromitujące zdjęcia Jego drzemki w centrum imprezy – nikt inny nie spał. Drogi Maćku. Nie wiem, jakich Ty mężczyzn prosisz o pomoc w Swoim błagalnym poście, skoro obserwują Cię głównie kobiety, czytałam Twoje statystyki. Ups. Tak więc kulą w płot” – odparła aktorka.