„Wiedźmin” od Netfliksa. Data oficjalnej premiery w Londynie, nowe informacje i zdjęcia

Na konwencie MCM Comic Con w Londynie została podana data oficjalnej premiery serialu na czerwonym dywanie w Londynie, która odbędzie się 16 grudnia. Oczywiście 16 grudnia prawdopodobnie nie jest datą, kiedy cały serial trafi na Netflixa. Jednak, według skasowanej już informacji, którą umieścił na swoich stronach holenderski oddział firmy, premiera serialu w serwisie może mieć miejsce 17 grudnia. Prawdopodobna jest również data 20 grudnia, bo w przypadku dużych premier Netflix preferuje piątkowe premiery. Nie jest to jednak regułą.

Ostateczną datę premiery powinniśmy poznać w ciągu najbliższych dni, w trakcie włoskiego konwentu Lucca Comics and Games 2019, na którym ma zostać pokazany również nowy zwiastun serialu.

Producentka „Wiedźmina” zdradza nowe informacje

O Wiedźminie na londyńskim Comic Conie opowiadała Lauren S. Hissrich, scenarzystka i showrunnerka serialu oraz Freya Allan grająca Ciri. Allan ujawniła, że w serialu pojawi się Dara, nowa, nieobecna w książkach postać. Ma ona odegrać ważną rolę w ramach historii Ciri.

Z kolei Hissrich podkreśliła, że i Ciri i Yennefer dostaną dużo czasu ekranowego jeszcze przed spotkaniem z Geraltem, co ma umożliwić lepsze poznanie obu postaci. Showrunnerka przyznała, że choć Geralt jest główną postacią serialu, to adaptacja Netfliksa skupi się w bardzo dużej mierze na kobietach. Z kolei pierwszy odcinek ma być adaptacją opowiadania Mniejsze zło, co może być pewnym zaskoczeniem dla fanów, bo to nie jest pierwsze opowiadanie dotyczące Geralta, jakie napisał Andrzej Sapkowski.

Wcześniej w wywiadzie dla Corriere della Sera, Hissrich przyznała, że serial będzie przeznaczony zdecydowanie dla widzów dorosłych. – Będzie brutalnie... nie wstydzimy się motywów przeznaczonych dla dorosłych widzów, obecnych w materiale oryginalnym. Serial porusza tematy seksizmu, rasizmu i wojen z dużą ilością polityki. Powiedzmy, że pięciolatki nie powinny tego oglądać – powiedziała.

Sapkowski „uronił łzę” na planie „Wiedźmina”

Na londyńskim Comic Conie showrunnerka opowiedziała też o wizycie Andrzeja Sapkowskiego na planie serialu. – Był niezwykle podekscytowany wizytą na planie i w pewnym momencie uronił nawet łezkę. Był bardzo zadowolony, widząc, że przykładamy się do tego projektu i nie idziemy na żadne skróty, powołując do życia jego książki — wyznała Hissrich.

Przyznała też, że Sapkowski miał pełen dostęp do scenariusza, ale nie chciał go czytać, bo „woli poznać smak skończonej zupy, niż sprawdzać jej składniki” .

Sam autor książkowego „Wiedźmina” udzielił też niedawno wywiadu magazynowi „Corriere la Lettura”, w którym stwierdził, że „Wiedźmin” Netfliksa może „przebić sukces «Gry o tron»” HBO.

„ Bardzo doceniam pracę George'a R.R. Martina. Lubię jego sagę, ale uważam, że jest tam za dużo protagonistów. Raz go nawet zapytałem, dlaczego zabija te wszystkie postaci. "Bo to lubię" - odpowiedział mi. Nie wydaje mi się, żeby czytelnicy podzielali ten entuzjazm ” – powiedział Sapkowski w wywiadzie – „Każda literatura jest fantastyczna na swój własny sposób, bo przelewa się na papier coś, czego tam nigdy wcześniej nie było - nie ważne o czym piszesz - o hobbitach czy miłości” – dodał.

Nowe zdjęcia z planu

W sieci pojawiły się też nowe zdjęcia z planu Wiedźmina, które zostały opublikowane w piśmie „Corriere della Sera”.

Kiedy nowy zwiastun i data premiery „Wiedźmina”?

Kolejne informacje o serialu „Wiedźmin” od Netfliksa pojawią się na Lucca Comics and Games 2019, konwencie, który odbywa się w dniach 30 października - 3 listopada we Włoszech. Właśnie tam nastąpi światowa premiera pełnego zwiastuna oczekiwanego przez fanów na całym świecie serialu „Wiedźmin”.

„Netflix przybywa na LuccaCG19 z ważnymi wiadomościami: zobaczymy międzynarodowy zwiastun „Wiedźmina”, a także odbędą się panele z twórczynią serialu Lauren Schmidt Hissrich i dwiema młodymi bohaterkami - Anyą Chalotrą i Freyą Allan” – możemy przeczytać we wpisie opublikowanym na oficjalnym Instagramie konwentu. Gościem ma być także Andrzej Sapkowski.

Konwent opublikował też zapowiedź video wydarzenia, jednak składa się ona głównie ze scen, które widzieliśmy w pierwszym zwiastunie.

