Robert De Niro: Donald Trump jest idiotą. Ma krew na rękach

De Niro przypomniał, że tuż po tym, jak Trump objął urząd prezydenta mówił w telewizyjnym wywiadzie, że udzieli mu „kredytu zaufania” . Aktor stwierdza jednak w wywiadzie, że jest pewien, że Donald Trump jest „niebezpieczny, nędzny i zrujnuje ten kraj (USA – red.)” . – Jest więcej niż okropną osobą. Jest gorszy niż się spodziewaliśmy. On jest idiotą. On jest głupcem. On jest bufonem. Jest głupi. Tandetny. Niebezpieczny – wymieniał.

Odnosząc się do masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych De Niro stwierdził, że „Trump ma krew na rękach” . – Myślę, że on to wie. I wszyscy coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę – dodał. – Oni (sprawcy strzelanin – red.) są szalonymi ludźmi, jednak inspiracją dla nich jest Donald Trump i to, co mu wolno – argumentował 76-letni aktor. – Wszystko to jest subtelne, ale jest. On na to pozwala. On to zaczyna. Zachęca do tego – stwierdził De Niro.

