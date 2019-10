Netflix testuje przyspieszanie i spowalnianie produkcji. Twórcy oburzeni

Funkcja, która wciąż jej w fazie testów, umożliwia widzom oglądanie produkcji na Netfliksie w różnych prędkościach.

Reżyser filmu „Iniemamocni” Brad Bird i scenarzysta „Wpadki” Judd Apatow są w gronie tych, którzy wyrazili głośno swoje obawy dotyczące nowej funkcji. Apatow stwierdził, że to „niedorzeczne i obraźliwe” . „Kolejny spektakularnie zły pomysł i kolejny cios dla już i tak wykrwawiających się doznań kinowych. Po co najpierw wspierać i finansować wizje filmowców, aby później pracować nad zniszczeniem prezentacji tych filmów?” – pytał Brad Bird na Twitterze.

W sprawie wypowiedział się też reżyser Peter Ramsey. „Czy wszystko musi być zaprojektowane dla tych najbardziej leniwych i pozbawionych gustu?” – napisał. Z kolei Aaron Paul znany z serialu „Breaking Bad” stwierdził, że proponowana przez Netfliksa funkcja „całkowicie przejmuje kontrolę nad sztuką stworzoną przez innych i niszczy ją” .

Netflix odpowiada