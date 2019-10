Nie będzie prequela „Gry o tron” z Naomi Watts. HBO rezygnuje z pomysłu

Portal informuje, powołując się na źródła związane ze sprawą, że po nakręceniu pilotażowego odcinka obsada i twórcy zostali poinformowani, że HBO nie jest zainteresowane pomysłem. HBO odmówił komentarza w sprawie.

Przypomnijmy, w połowie maja „The Sun” poinformował, że zdjęcia do prequelu serialu „Gra o tron”, który roboczo nosił tytuł „Bloodmoon”, rozpoczęły się w Belfaście. „Variety” podało z kolei, że główną rolę w produkcji zagra Naomi Watts. Aktorka miała wcielić się w rolę „charyzmatycznej i towarzyskiej kobiety, która skrywa mroczną tajemnicę”. Według dziennikarzy, prequel „Gry o tron” miał ujawnić „przerażające sekrety historii Westeros, w tym prawdziwe pochodzenie Białych Wędrowców”. Fani spekulowali nawet, że Watts może ona zagrać rolę postaci nazwanej Nissa Nissa. Była ona żoną Azora Ahai, który miał stawić czoło Innym. „The Telegraph” informował z kolei, że w serialu zobaczymy też aktora znanego z „Poldark” Josha Whitehouse'a.

Scenariusz do prequela „Gry o tron” powstał przy współpracy Już wcześniej George R.R. Martin podkreślał, że żadna z postaci, które oglądaliśmy w „Grze o tron” nie pojawi się w prequelu. To samo odnosi się do aktorów. Dał też do zrozumienia, że żaden z nich nie bezie spin-offem oryginalnego serialu.

