Rozenek-Majdan krytycznie o PiS. „Typowe zagrywki kieszonkowców”

– Szczególnie prawa kobiet są dosyć drastycznie ograniczane. Edukacja seksualna i znowu raban. Nic się nie dzieje bez przyczyny, wszystkie tematy światopoglądowe pojawiają się, żeby coś ukryć. Tak było i z in vitro i z LGBT. Typowe zagrywki kieszonkowców – stwierdziła w rozmowie z Onetem Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda TVN skomentowała również projekt ustawy Stop pedofilii, w którym jest mowa o wprowadzeniu kar za edukację seksualną. Celebrytka przyznała, że obcym osobom jest łatwiej rozmawiać z dziećmi o seksie niż ich mamie. – Oczywiście prowadzę takie rozmowy z synami, ale to się kończy zawsze: mamo, przestań – tłumaczyła.

W ocenie Rozenek-Majdan Polki powinny po raz kolejny wyjść na ulicę w obronie swoich praw. – Trochę się władza przestraszyła Czarnych Protestów. Trzeba będzie do nich wrócić. To jest szczególnie ostre traktowanie kobiet, nawet, jeśli to tak nie wygląda – stwierdziła. Celebrytka dodała, że nie ma złudzeń, iż dopóki jest taki układ sił to będzie tak, jak jest. – Bardzo wiele kobiet zagłosowało na Korwin-Mikkego, to się w głowie nie mieści – oceniła.