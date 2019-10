„Mroczne materie” – nowy serial HBO. Jest data premiery

„Mroczne materie” to nowy serial BBC i HBO będący adaptacją wielokrotnie nagradzanej trylogii Philipa Pullmana o tym samym tytule, uważanej za współczesne arcydzieło gatunku fantasy. Jest to historia pozornie zwyczajnej, ale niezwykle odważnej dziewczyny o imieniu Lyra (Dafne Keen). Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, Lyra decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Dziewczyna podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem.

Akcja serialu toczy się w świecie, w którym zwierzęta – odczuwające ludzkie emocje i mówiące ludzkim głosem – występują pod dwoma postaciami: dajmonów i pancernych niedźwiedzi. Każdy człowiek, który pojawia się w serialu ma swojego dajmona, który towarzyszy mu przez całe życie. Jego wygląd fizyczny odzwierciedla duszę i osobowość człowieka, którego jest częścią. Dajmony przyjmują postać zwierząt, ale mają ludzkie głosy i inteligencję. W dzieciństwie każdy dajmon może przybierać postać dowolnego stworzenia, ale w pewnej fazie dorastania przybiera jedną, ostateczną postać, która odzwierciedla charakter związanej z nim osoby.

Obsada

W rolach głównych w serialu wystąpią: Dafne Keen jako Lyra, Ruth Wilson (zdobywczyni Złotego Globu za rolę w The Affair) jako pani Coulter, Lin-Manuel Miranda (zdobywca nagrody Toni za Hamiltona) jako Lee Scoresby, James McAvoy (nominowany do Złotego Globu za rolę w filmie Pokuta) jako Lord Asriel, Clarke Peters (seriale HBO Prawo ulicy i Treme), James Cosmo, Anne-Marie Duff oraz Ariyon Bakare.

W angielskiej wersji językowej dajmonom swoich głosów użyczyli: Helen McCrory (Harry Potter) jako Stelmaria, która jest dajmonem Lorda Asriela (McAvoy) oraz David Suchet (Poirot) jako Kaisie, dajmon, który występuje pod postacią śnieżnego gąsiora i jest związany z czarownicą Serafiną Pekkalą (w tej roli występuje Ruta Gedmintas). Dajmon Lee Scoresbyego (Miranda) – zajęczyca polarna o imieniu Hester, mówić będzie głosem amerykańskiej aktorki komediowej Cristeli Alonzo. Kit Connor (Rocketman) użyczy swojego głosu Pantalaimonowi, niespokojnemu dajmonowi Lyry. Złota małpa, czyli tajemniczy dajmon pani Coulter nie na imienia i nie mówi, ale wydawane przez niego dźwięki będą głosem Briana Fishera (Pokémon Detective Pikachu), który jest także jednym z lalkarzy i koordynatorem efektów komputerowych. Iorek Byrnison, czyli niedźwiedź, którego Lyra spotka podczas swojej podróży będzie mówić głosem Joe Tandberga (serial The Innocents). Aby pomóc aktorom zbudować więź ze swoimi dajmonami, na planie serialu wykorzystano lalki, które zostały wygenerowane komputerowo przez spółkę Framestore.

Twórcy serialu

Mroczne materie produkuje Bad Wolf i New Line Cinema dla BBC One oraz HBO. Producentami wykonawczymi są: Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins i Julie Gardner dla Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathurst; Deborah Forte, Toby Emmerich i Carolyn Blackwood dla New Line Cinema; oraz Ben Irving i Piers Wenger dla BBC One.

„Mroczne materie” – data premiery na HBO

Premiera serialu HBO Mroczne materie (His Dark Materials) odbędzie się 4 listopada w HBO GO. Pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie od rana. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na 5 listopada na godz. 3.00 nad ranem, z powtórką tego samego dnia o godzinie 20.10. Premiera kolejnych odcinków co tydzień w poniedziałki.

