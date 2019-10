Netflix na Halloween. Przerażające filmy, które warto dziś obejrzeć

„Coś” (1982)

Antarktyda, zespół naukowców, burza śnieżna i zmiennokształtny obcy. To będzie długa noc. ... Naukowców z położonej na mroźnym odludziu stacji badawczej atakuje obca forma życia potrafiąca zmieniać się w zabite ofiary.



„Rany” (2019)

Tajemniczy telefon, niepokojące SMS-y i atmosfera rosnącego zagrożenia. Niektóre rany się nie goją. Wręcz przeciwnie.



„Coś za mną chodzi” (2015)

Nastolatka dowiaduje się, że od seksu można zginąć. A jedynym ratunkiem jest zarażenie innego nieszczęśnika.



„Świt żywych trupów” (2004)

Amerykę zalewa fala zombie. Mała grupka ocalałych szuka schronienia w centrum handlowym.



„Egzorcyzmy Emily Rose” (2005)

Adwokat agnostyczka z niepokojem odkrywa, że zaczyna wierzyć swojemu klientowi — księdzu oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie śmierci podczas nieudanego egzorcyzmu.



„Christine” (1983)

Mało lubiany uczeń odrestaurowuje zabytkowe auto plymouth fury z 1958 r., ale kiedy siada za kierownicą, jego nowo nabyta pewność siebie zmienia się w dziką bezczelność.



„Przypadek 39” (2014)

Naiwna opiekunka z pomocy społecznej sprowadza do domu 10-latkę, by chronić ją przed przemocą ze strony rodziców. Jednak dziecko nie jest tym, czym się z pozoru wydawało.



„Piątek 13-go” (2009)

Zamaskowany morderca poluje na grupę nastolatków na letnim obozie. Czy tego szaleńca da się w ogóle powstrzymać?



„Jeździec bez głowy” (1999)

Wyrafinowany detektyw musi zachować głowę na karku, aby odkryć prawdę o przerażających morderstwach.



„Errementari: kowal i diabeł” (2017)

Brutalny kowal torturuje demona, którego wini za niedotrzymanie umowy i swój marny los. Sytuację zmienia jednak przypadkowa sierotka.



„The Invitation” (2015)

Zorganizowana przez byłą żonę impreza przybiera niepokojący obrót, gdy zaczyna się rozdrapywanie starych ran i wynikają nowe kwestie sporne.



„Grzechotnik” (2019)

Kiedy tajemnicza kobieta ratuje jej córkę ukąszoną przez jadowitego węża, samotna matka musi spłacić dług, zabijając nieznajomą osobę przed zachodem słońca.



„Rytuał” (2018)

Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach — być może ich ostatnią.



„Cisza” (2019)

Nawet ledwo słyszalny szelest przyciąga krwiożercze stworzenia. W opanowanym przez nie świecie przetrwają tylko cisi.



„Gra Geralda” (2017)

Bielizna i kajdanki miały dodać pikanterii weekendowej wyprawie. Zamiast tego ujawniły najmroczniejsze obawy żony. Oglądaj zwiastuny i dowiedz się więcej.



„Autopsja Jane Doe” (2017)

Złożony z ojca i syna zespół koronerów przeprowadza sekcję zwłok na ciele niezidentyfikowanej kobiety o tajemniczych urazach... i mrocznym sekrecie.



„Mother!” (2019)

Poeta i jego żona wpuszczają do domu nieznajomych, którzy zmieniają ich sielankowe życie w koszmar na jawie.



„Annabell” (2014)

Demony. Sataniści. Zło. Annabelle w niczym nie przypomina innych lalek z kolekcji tej pary.



„Drakula” (1992)

Drakula udaje się do Londynu w poszukiwaniu kobiety wyglądającej jak jego dawno zmarła żona. Łowca wampirów, doktor Van Helsing, postanawia położyć kres temu szaleństwu.



„Lśnienie” (1980)

Zamieszkawszy w opuszczonym i upiornym hotelu poza sezonem, Jack Torrance zanurza się w odmęty szaleństwa i terroryzuje swoją żonę i młodego syna.

