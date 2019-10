Kevin Hart pokazał nagrania po wypadku samochodowym. „Kiedy Bóg mówi do Ciebie, musisz słuchać”

Podczas gdy doszło do wypadku samochód 1970 Plymouth Barracuda należący do Harta prowadził mężczyzna zidentyfikowany przez policję jako Jared Black. W aucie była także trenerka personalna gwiazd Rebecca Broxterman. Black stracił kontrolę nad pojazdem, po czym staranował drewniane bariery i stoczył się z pobocza do rowu – około 3 metrów poniżej poziomu drogi. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.



Kevin Hart od razu wylądował na stole operacyjnym z powodu kręgosłupa złamanego w trzech miejscach. „Zasadniczo zdajesz sobie sprawę z tego, że nie masz nad niczym kontroli. Bez względu na to, jak myślisz, że masz wielką kontrolę, nie masz żadnej kontroli. Kiedy Bóg mówi do Ciebie, musisz słuchać” – podkreśla Hart w nagraniu opublikowanym 30 października na Instagramie. „Niektóre z najbardziej szalonych rzeczy, jakie ci się przytrafiają, to te których najbardziej potrzebujesz. I w tym wypadku, szczerze mówiąc, czuję, że Bóg kazał mi zwolnić” – przyznaje aktor. „Biegasz za czymś i robisz za dużo, a wtedy nie widzisz niektórych rzeczy, które powinieneś był widzieć” – mówi. „Po moim wypadku widzę wszystko zupełnie inaczej, widzę życie z zupełnie innej perspektywy” – mówi na nagraniu.