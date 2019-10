Interwencja policji na planie programu TTV. Mężczyzna wyprowadzony w kajdankach

„Usterka” to polski program dokumentalny emitowany od 2 września 2002 do 28 czerwca 2004 na antenie TVN i ponownie od 4 września 2013 na antenie TTV. W każdym odcinku sprawdzane są umiejętności i dokładność fachowców, którzy przychodzą do naszych domów, aby wykonać prace remontowe. W jednym z odcinków specjalnych producenci chcieli sprawdzić, jak z powierzonych obowiązków wywiązują się opiekunowie do dzieci. W programie gościnnie wystąpiły znane z innego programu TTV „Googlebox. Przed telewizorem” Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska-Kozłowska – jedna z nich jest mamą, a druga spodziewa się dziecka.

W trakcie nagrywania programu doszło do nieprzyjemnego incydentu. Jeden z mężczyzn, który miał się opiekować dziećmi wzbudził spore podejrzenia. Niewinne droczenie się z dzieckiem, któremu rodzice zabronili używać telefonu, przybrało niestosowny obrót. "Opiekun" łaskotał dziecko, przytulał je i klepał po plecach. Jego zachowanie wzbudziło niepokój Bomby i Mrozowskiej, które postanowiły wezwać policję na plan programu. Podejrzany mężczyzna został wyprowadzony w kajdankach.

Sprawa trafiła do prokuratury

Jego sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. „Na podstawie zawiadomienia wszczęto śledztwo w sprawie dopuszczenia się w dniu 26.08.2019r. w Warszawie przez ustaloną osobę wobec małoletniego poniżej lat 15 innej czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 200 § 1 kk” – napisano w komunikacie.

