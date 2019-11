Tak dzisiaj wygląda grób Anny Przybylskiej. Fani nie zapomnieli o aktorce

„Dziękuję za pamięć. Jak widać po uprzątnięciu przez mamę jeszcze trochę zostało” – napisała na Instagramie siostra Anny Przybylskiej dołączając zdjęcie grobu aktorki z cmentarza przy parafii św. Michała Archanioła w Gdyni. „Moje światełko też tam stoi” – skomentowała jedna z internautek. „Byłam tydzień temu, bo już mnie nie ma w Gdyni. Zawsze Aniulkę odwiedzam i sobie z Nią rozmawiam. Całuję Was mocno. ona wciąż żyje w Was i czeka na Was po drugiej stronie” – napisał ktoś inny prawdopodobnie zwracając się do bliskich Przybylskiej.

„Chciałabym jeszcze trochę pożyć”

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku po ciężkiej walce z chorobą. – Chciałabym jeszcze trochę pożyć – mówiła aktorka w rozmowie z dwutygodnikiem „Viva”, kiedy było już wiadomo, że jest poważnie chora. – Myślę teraz krótkoterminowo, nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość. Chciałabym strasznie, żeby już była wiosna – dodała. Aktorka chorowała na raka trzustki.

Przybylska zyskała sympatię widzów przede wszystkim jako aktorka serialowa – grała m.in. w „Złotopolskich”, „Daleko od noszy”, „Klubie szalonych dziewic” i „Komisarzu Alexie”. Publiczność doceniła także jej role w filmach – najbardziej znane z nich to „Sęp”, „Rh+”, „Kariera Nikosia Dyzmy” i „Superprodukcja”.

