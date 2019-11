Małgorzata Socha startuje w prestiżowym maratonie. „Życzymy życiówki”

Dla wielu biegaczy maraton w Nowym Jorku to okazja do powalczenia o jak najwyższą lokatę, a na starcie nie brakuje zawodników, którzy na przygotowania do udziału w imprezie poświęcają wiele godzin dziennie. To także wydarzenie dla amatorów, którzy chcą sprawdzić się na trasie jednych z najbardziej prestiżowych zawodów tego typu.

Maraton nowojorski przyciąga uwagę sponsorów oraz dziennikarzy, a tegoroczna edycja od godziny 15:05 będzie transmitowana w Eurosporcie. Widzowie będą mogli zobaczyć w akcji również Małgorzatę Sochę, która jest znana ze swojego zamiłowania do sportu. „Zaczynam swój nowojorski maraton od wizyty w Dogpound i nawet »na końcu« świata Polak Polaka znajdzie” – napisała aktorka na Instagramie. Pod wpisem nie zabrakło komentarzy internautów, którzy ściskają kciuki za artystkę. „Życzymy życiówki! Powodzenia” – napisali przedstawiciele New Balance. Część komentujących zwróciła także uwagę na nienaganną figurę Sochy, która urodziła już trójkę dzieci. Inni użytkownicy pisali, że aktywność aktorki zmotywowała ich do pójścia na trening.

