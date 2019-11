Co się stało Belli Thorne? „Żart” aktorki rozwścieczył fanów

22-letnia gwiazda znana z produkcji Disneya, zamieściła na Instagramie trzy zdjęcia ukazujące między innymi jej posiniaczoną szczękę, skaleczenie na wargach i spuchnięte oko. Fani początkowo byli przekonani, że Bella Thorne została pobita. Szybko okazało się jednak, że to tylko... halloweenowy makijaż. „Zatrudnijcie mnie jako makijażystkę na Halloween” – napisała w komentarzu aktorka.

Wielu fanów zarzuciło aktorce, że promując takie zdjęcia w mediach społecznościowych, gloryfikuje przemoc i znęcanie się fizyczne. „Dlaczego gloryfikowanie przemocy z okazji Halloween jest okej?” – pyta jeden z fanów. „Nie jestem chyba jedynym, który uważa, że to niewłaściwe” – dodaje kolejny. „Nie rozumiem sensu. Czy jej przebranie to pobita kobieta?” – czytamy w następnym wpisie. „Myślisz, że to żart? Wyśmiewasz pobite kobiety? Serio?” – dodał kolejny internauta.

Bella Thorne nie skomentowała jeszcze całej sytuacji. Zamieściła jednak na Instagramie zdjęcia przedstawiające jej prawdziwy kostium na Halloween – seksownej skautki.