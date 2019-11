Lena Dunham ujawniła, że cierpi na poważną chorobę. Skomentowała zdjęcia paparazzi

Na początku aktorka poinformowała, że „mogłaby być zawstydzona tymi zdjęciami paparazzi” , jednak wcale nie jest. „Mogłabym kłamać i powiedzieć, że to strój na Halloween (oszustka wychodzi z więzienia Florida Keys po uniewinnieniu za zabicie męża i teraz chce zdobyć tablice rejestracyjne dla osoby niepełnosprawnej). Ale prawda jest taka: tak wygląda życie, kiedy walczę z przewlekłą chorobą. Zaostrzenie (objawów – red.) zespołu Ehlera-Danlosa oznacza, że potrzebuje pomocy nie tylko moich przyjaciół... dziękuje, słodka lasko!” – napisała aktorka. Przyznała, że przez lata starała się nie korzystać z pomocy laski, ponieważ obawiała się, że „będzie to dziwnie wyglądało” . „Ale o wiele mniej dziwne jest to, że mogę uczestniczyć w życiu towarzyskim, niż leżeć w łóżku cały dzień” – dodała. Jak napisała, w dniu, gdy zrobiono jej załączone do postu zdjęcia, miała na sobie koszulę nocną, ponieważ wyszła z domu, aby pojechać do lekarza i chciała, żeby „było jej wygodnie” . „Czy Bieber nie nosił hotelowych kapci przez jakieś pięć lat? W związku z tym ja mogę nosić koszulę nocną przez dwie godziny” – podkreśliła. „Godzinę później byłam na spotkaniu i zajmowałam się tym, co kocham. To jest podwójne życie kobiety z przewlekłą chorobą: wciąż realizujemy swoje marzenia, cele i pasje i żyjemy wieloma życiami w ciągu dnia” – podkreśliła.

Zespół Ehlersa-Danlosa to grupa chorób genetycznych charakteryzująca się nadmierną wiotkością stawów a także delikatną oraz w niektórych typach hiperelastyczną skórą. W ostatnich dniach ogłosiła, że zmaga się z tą chorobą także piosenkarka Sia.

Czytaj także:

Dawno nie widzieliśmy ich razem! Aktorzy znani z „Harry'ego Pottera” na Rhode Island Comic Con