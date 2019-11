Joanna Krupa urodziła córeczkę! Podzieliła się zdjęciami i zdradziła imię

Joanna Krupa i jej mąż biznesmen Douglas Nunes poinformowali w maju, że spodziewają się dziecka. Nastąpiło to ponad rok po ślubie pary, który odbył się w lipcu zeszłego roku. Teraz modelka podzieliła się na Instagramie zdjęciami córeczki tuż po porodzie. „Jeden z najbardziej niesamowitych, emocjonalnych i najtrudniejszych dni w moim życiu. Mała dziewczynka Asha-Leigh Presley Nunes urodzona 02.11.2019 roku. Chcę tylko powiedzieć, że kobiety są prawdziwymi wojowniczkami” - podkreśliła w opisie do zdjęcia. Na Instagramie Krupy pojawiły się nie tylko zdjęcia Ashy-Leight Presley Nunes z mamą, ale także z tatą - Douglasem Nunes.

Joanna Krupa na okładce „Wprost”

Przypomnijmy, Joanna Krupa wystąpiła w ekskluzywnej sesji dla „Wprost”. Modelka zapozowała nago w ciąży. Zdjęcia gwiazdy wykonała Marlena Bielinska, światowej sławy polska fotografka, której prace drukowane były m.in. w „Sports Ilustrated”, „Playboyu” i „Vogue”. – Marzyłam o takiej sesji, żeby pokazać, że w ciąży kobieta może być sexy, piękna, pewna siebie, czuć się ze sobą dobrze, ma siłę i moc. Jesteśmy superwomen, pod naszym sercem rozwija się życie, jesteśmy najważniejsze na świecie. Myślę też, że ciąża nie zamyka żadnego rozdziału w życiu, ona otwiera kolejne, a kobiece piękno wtedy rozkwita. Ciąża to nie powód do wstydu, to raczej powód do dumy, że jest się niesamowitą, piękną, kochającą – powiedziała Joanna Krupa w rozmowie z „Wprost”.

Na łamach „Wprost” gwiazda mówiła także o nagości, wsparciu środowisk LGBT, walce z Hashimoto, prawach kobiet i jajeczkach, które przed laty zamroziła w obawie przed tym, że naturalnie nie będzie mogła zostać mamą.

Czytaj także:

Joanna Krupa, Demi Moore, Serena Williams. Gwiazdy w ciąży na okładkachCzytaj także:

Evangeline Lilly ogoliła głowę na łyso. Fani nie są zachwyceni