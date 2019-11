Thunberg i Terminator na przejażdżce rowerowej. To przepis na pół miliona polubień

535 tys. polubień w osiem godzin. To wynik spotkania Grety Thunberg z byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. Ta urocza para wybrała się w podróż rowerową wokół Santa Monica. Towarzyszyła im jeszcze córka aktora, Christina.

„Fantastycznie było spotkać w ubiegłym tygodniu moją przyjaciółkę i jedną z moich bohaterek Gretę Thunberg podczas wspólnej jazdy na rowerach wokół Santa Monica” – pisał na Instagramie odtwórca kultowej roli Terminatora. Pod wpisem znaleźć możemy setki komentarzy, oczywiście nie tylko pozytywnych.

To nie pierwsze spotkanie Grety i Arnolda. W maju aktywistka nagłaśniająca kwestię katastrofy klimatycznej otworzyła w Austrii światowy szczyt R20 Regions of Climate Action. R20 to organizacja utworzona przez Schwarzeneggera w roku 2011. Popierana przez ONZ, skupia się na wprowadzaniu ekologicznej infrastruktury w miastach.

