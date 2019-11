10 najpopularniejszych filmów HBO GO w październiku to festiwal wtórności. Jest jeden wyjątek

1. Glass

Zwieńczenie trylogii, do której należą całkiem interesujące "Niezniszczalny" i "Split". Zdaniem wielu, zmarnowany potencjał. 6/10 na IMDb i Filmwebie.



2. Escape Room

Horror z 2017 roku, którego akcja rozgrywa się w escape roomie. Jego premiera w Polsce została znacznie opóźniona ze względu na tragedię, do jakiej doszło w jednym z prawdziwych tego typu miejsc.



3. Władca Paryża

Złodziej i awanturnik wiodący burzliwe życie, po ucieczce z więzienia musi wejść w układ z miejscową policją i podejmuje się oczyszczenia paryskich ulic ze złodziei i morderców.



4. Spider-Man Uniwersum

Pozornie znowu superbohaterowie, ale nie dajcie się zmylić. To bez wątpienia najlepszy film na tej liście. Szalenie oryginalny pod względem estetyki.



5. Ocean's 8

Kolejna część znanej serii Ocean's z numerkami. Tym razem zuchwałej kradzieży dokonują jednak złodziejki.



6. Czego pragną mężczyźni

Agentka sportowa słyszy myśli mężczyzn. Napisalibyśmy, że to mało odkrywczy pomysł na film, ale wcześniej były przecież dwa rebooty, jedna kontynuacja i jeden tytuł, który dość mocno nam się kojarzy.



7. The Meg

Były wojskowy ekspert od nurkowania musi ocalić grupę naukowców przed olbrzymim rekinem. Właściwie to megalodonem.



8. Tomb Raider (2018)

Kolejny restart serii. Tym razem zamiast Angeliny Jolie w postać Lary Croft wciela się Alicia Vikander.



9. Król lew (1994)

Absolutny klasyk Disneya. W 2019 roku nakręcono remake tego tytułu z wykorzystaniem współczesnej technologii.



10. Ralph Demolka w Internecie

Kontynuacja filu animowanego Disneya "Ralph Demolka"