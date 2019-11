Emma Watson w „Vogue”: Sama jestem swoim partnerem

– Zastanawiałam się nad tym, dlaczego u wszystkich ukończenie 30. roku życia wiążę się z takim zamieszaniem. To nie jest wielka sprawa. Ale, gdy ja doszłam do progu 29. lat poczułam się bardzo zestresowana i niespokojna – mówiła aktorka w rozmowie z „Vogue” . – Zdaję sobie sprawę z tego, że dzieje się tak, ponieważ otaczają nas wiadomości podprogowe. Jeśli nie zbudowałaś domu, nie masz męża i dziecka oraz nie jesteś w jakimś niezwykle bezpiecznym, stabilnym miejscu swojej kariery, a masz 30 lat, to czujesz niesamowity niepokój – oceniła aktorka. Zwróciła uwagę, że „nigdy nie wierzyła w to, jak ktoś mówił, że może być szczęśliwym singlem” . – To było dla mnie totalnie dziwne. Zajęło mi to dużo czasu, ale jestem bardzo szczęśliwa (będąc singielką – red.) – powiedziała. Dodała, że podchodzi do tego tak, że sama jest swoim partnerem.



Emma Watson przez jakiś czas związana była z piosenkarzem i aktorem Chordem Overstreetem. W zeszłym miesiącu tabloidy opublikowały zdjęcia aktorki całującej się z „tajemniczym mężczyzną” . Jakiś czas temu podekscytowanie fanów „Harry'ego Pottera” wzbudziły wspólne zdjęcia Toma Feltona i Emmy Watson. Obydwoje zaznaczają jednak, że łączy ich tylko przyjaźń.



