Reżyser pokazuje zdjęcia z planu filmowego „Jokera”. Są odniesienia do Catwoman

„Trochę losowych BTS (behind the scenes/zakulisowych – red.) zdjęć z filmu” – napisał Phillips o fotografiach zamieszczonych przez siebie na Instagramie. „Mam dużo więcej i wkrótce będę je wrzucał, skoro ludzie ich szukają” – zapewniał. Już wcześniej zamieścił dwie duże paczki zdjęć, więc można podejrzewać, że faktycznie posiada ich sporo, skoro zapowiada kolejne i publikuje je w dużych ilościach.

Tym, co przykuło uwagę fanów „Jokera” i komiksów DC, było z pewnością zdjęcie pokazujące karty w notesie Arthura Flecka. Widzimy na nim montaże z roznegliżowanymi kobietami i postaciami kotów. Na jednym modelka ujeżdża kota, na innym kocia jest cała górna połowa jej ciała. Czy jest to jakikolwiek przekaz dla osób czekających na kolejne filmy w świecie Batmana, sugerujące współudział ekipy od „Jokera”? Bardzo byśmy sobie tego życzyli, są to jednak obecnie jedynie spekulacje fanów.

Mało? Poniżej znajdziecie jeszcze jeden zbiór zdjęć, a reżyser już zapowiedział dodanie kolejnych.

