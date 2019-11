Netflix ogłosił datę premiery i udostępnił główny zwiastun „Dwóch papieży”

Tym razem nominowani do Oscarów reżyser „Miasta Boga" Fernando Meirelles i scenarzysta Anthony McCarten przeniosą na ekran opowieść odsłaniającą kulisy najbardziej dramatycznego dojścia do władzy ostatnich dwóch tysięcy lat. W 2012 roku kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki, prosi papieża Benedykta (Anthony Hopkins), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami Kościoła. Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie Kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców.

Film zdobył pięć nagród publiczności, m.in. podczas Mill Valley Film Festival, Hamptons International Film Festival oraz Middleburg Film Festival. Premiera „Dwóch papieży” na Netfliksie już 20 grudnia.