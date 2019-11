Angelina Jolie w szczerym wywiadzie. Opowiedziała o „niewidzialnych bliznach”

– Moje ciało przeszło wiele przez ostatnią dekadę, szczególnie przez ostatnie cztery lata. Świadczą o tym zarówno widoczne, jak i niewidzialne blizny. Z tymi niewidzialnymi trudniej walczyć – powiedziała Angelina Jolie w wywiadzie dla „Harper’s Bazaar”. W 2013 roku aktorka przeszła operację podwójnej mastektomii, by uchronić się przed chorobą nowotworową. Sześć lat wcześniej na raka zmarła matka Jolie – Marcheline Bertrand.

W dalszej części wywiadu Angelina Jolie zdradziła kilka szczegółów dotyczących jej relacji z dziećmi. – Ta część nas, która jest wolna, dzika, otwarta, ciekawa, może zostać „zamknięta” przez życie. Bólem lub krzywdą. Moje dzieci znają moje prawdziwe ja, pomogły mi je odnaleźć i przyjąć. Wiele przeszły. Uczę się od nich, jak być silną – wyznała aktorka.

„Jeżeli czujesz, że nie żyjesz pełnią życia, spróbuj ustalić…”

Jakie przesłanie ma Angelina Jolie dla czytelników „Harper’s Bazaar” na 2020 rok? – Chciałabym, żeby ludzie pamiętali kim są i byli tacy, jacy są, niezależnie od tego, co może zakłócać ich zdolność do bycia wolnym. Jeżeli czujesz, że nie żyjesz pełnią życia, spróbuj ustalić, co wprowadza cię w taki stan i blokuje ci możliwość oddychania – powiedziała. Aktorka dodała, że po identyfikacji problemu należy walczyć, z tym „co dręczy”. Zaznaczyła jednocześnie, że taka walka „przybiera różne formy i dla każdego będzie inna”.

Angelina Jolie w wywiadzie, którego udzieliła „Harper’s Bazaar” odniosła się także do sytuacji wielu kobiet, których wolność jest w różny sposób ograniczana. – Ich własny system, społeczność, rodzina, rząd działa przeciwko nim i jest częścią tego, co je powstrzymuje – stwierdziła. Aktorka zwróciła także uwagę na problem przemocy domowej. – To szokujące, że na świecie najbardziej niebezpiecznym miejscem dla kobiet jest dom – powiedziała.