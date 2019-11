Bomba na planie filmu „The Eternals”. Aktorzy ewakuowani

Plan zdjęciowy do filmu „The Eternals” to rodzaj babilońskiego miasta zbudowanego na pustynnym obszarze. Podczas przygotowywania miejsc do kręcenia jednej ze scen, pracownicy produkcyjni znaleźli bombę z czasów II wojny światowej. Wyspa była niegdyś używana przez Niemcy jako baza militarna.

Natychmiast ewakuowani zostali aktorzy i cała ekipa filmowa, a na miejscu pojawili się eksperci, którzy usunęli w bezpieczny sposób bombę. Produkcja została jednak wstrzymana na kilka dni, ponieważ saperzy muszą upewnić się, że nie ma tam więcej takich „niespodzianek” .

– Bomba, o której mowa, wydawała się pozostawać nietknięta od dziesięcioleci – przekazał pracownik Marvel Studios w rozmowie z brytyjskim „The Sun” . – Wszyscy na planie byli przerażeni, ponieważ nie wiedzieliśmy, co może spowodować eksplozję – dodał. – Na planie mieliśmy jedne z największych światowych gwiazd, dlatego nikt nie zamierzał ryzykować. Na szczęście ekperci się tym zajęli – powiedział.

„The Eternals” to amerykański film akcji, który powstaje na podstawie serii komiksów o rasie o tej samej nazwie wydawnictwa Marvel Comics. Data premiery filmu, w którym zobaczymy między innymi Richarda Maddena, Angelinę Jolie, Kita Haringtona czy Kumaila Nanjianiego, zaplanowana jest na listopad 2020 roku.

Czytaj także:

Angelina Jolie w szczerym wywiadzie. Opowiedziała o „niewidzialnych bliznach”