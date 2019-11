Catherine Deneuve trafiła do szpitala. „Le Parisien”: Jest w poważnym stanie

Gazeta „El Periódico de Catalunya” podaje, że aktorka została przewieziona do szpitala w Paryżu w nocy z wtorku na środę w poważnym stanie, który wymaga przeprowadzenia szeregu badań. Kanał „BFMTV” podaje, że stan aktorki jest wynikiem „zmęczenia ze względu na napięty grafik” . Denueve gra teraz w filmie „De son vivant” w reżyserii Emmanuelle Bercot. Obraz pojawić się ma na ekranach kin w 2020 roku. Ze względu na bliskie relacje z projektantem Yves-Saint Laurentem angażuje się także w wiele publicznych wydarzeń w stolicy kraju, takich jak Semana de la Moda.

Pierwsza dama francuskiego kina

Urodzona w 1943 roku Deneuve wypracowała sobie pozycję pierwszej damy francuskiego kina. Bez wątpienia jest również jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek europejskich. Sławę przyniósł jej musical „Parasolki z Cherbourga” Jacquesa Demy z roku 1964. Szczególnie bliska polskim sercom stała się dzięki występowi we „Wstręcie” Romana Polańskiego (1965), gdzie wcieliła się w popadającą w obłęd Carol Ledoux. Dwukrotnie zagrała u Luisa Buñuela („Piękność dnia” z roku 1967 oraz „Tristana” z 1970).

Na wyróżnienie przez Akademię Filmową musiała poczekać do roku 1993 – amerykańskie gremium nominowało ją do Oscara za rolę w „Indochinach” Régisa Wargniera. Jako że nie kryła swojej fascynacji kinem Larsa von Triera, w roku 2000 reżyser zaangażował ją do „Tańcząc w ciemnościach”.

Aktorka w Polsce była bardzo popularna w latach 60. i 70. Kilkanaście razy pojawiła się na okładkach magazynu „Film” .

Galeria:

Catherine Deneuve na okładkach „Filmu”

Catherine Deneuve związana była z wieloma znanymi reżyserami i aktorami, w tym m.in. Rogerem Vadimem, z którym ma syna Christiana oraz Marcello Mastroiannim, z którym ma córkę Chiarę. Była także żoną brytyjskiego fotografa Davida Baileya. Nigd nie mówi o swoim życiu prywatnym i nie dementuje plotek.

