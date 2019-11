Racewicz odniosła się do zwolnienia Zamachowskiej. „To jest poza zasięgiem mojej wyobraźni”

Monika Zamachowska była związana z programem „Pytanie na śniadanie” od wielu lat. Dziennikarka była gospodynią porannego show od wiosny 2013 roku. Towarzyszyli jej m.in. Michał Olszański czy Aleksander Sikora. „Powodem tej decyzji było wykorzystywanie przez panią redaktor Joannę Racewicz marki »Pytanie na śniadanie« do promocji produktów bez wiedzy i zgody kierownictwa programu, co powtarzało się mimo upomnień ze strony przełożonych” – brzmiał komunikat Centrum Informacji TVP.

Od początku listopada nową prowadzącą „Pytania na śniadanie” ma zostać Małgorzata Tomaszewska. Według dziennikarzy portalu Wirtualne Media to nie oznacza końca współpracy TVP z Moniką Zamachowską. Publiczny nadawca ma bowiem szykować nowe projekty dla dziennikarki, jednak na chwilę obecną nie ujawniono ich szczegółów. Niewykluczone, że poprowadzi ona kolejną edycję talk-show „Europa da się lubić”.

Zamachowska nie chciała komentować informacji. – Nie zamierzam źle mówić o TVP. Pracuje tam za dużo osób, które cenię i szanuje – powiedziała jedynie w rozmowie z „Faktem”.