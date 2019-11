Wpadka dziennikarki w „Pytaniu na śniadanie”. Chodzi o chorych muzyków

Małgorzata Tomaszewska zacznie wkrótce prowadzić „Pytanie na śniadanie”. Dziennikarka zastąpi Monikę Zamachowską. W nowej roli córka Jana Tomaszewskiego pojawi się dopiero za jakiś czas, jednak widzowie programu w TVP2 mogą oglądać dziennikarkę w cyklu „Czerwony dywan”. W jednym z ostatnich odcinków programu Małgorzata Tomaszewska i Marcelina Zawadzka dyskutowały o muzykach, którzy po swojej śmierci nadal są niezwykle popularni, a ich rodziny otrzymują spore kwoty z tytułu praw do twórczości. Córka Jana Tomaszewskiego mówiła o Bobie Marleyu. Przy okazji zaliczyła dosć niefortunną wpadkę. – Bob Marley zmarł w 1981 roku z powodu nowotworu. Zwykle są to niestety przyczyny, do których artyści często sami doprowadzają, czyli bardzo często nadużywanie leków, narkotyków – powiedziała.

W sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani muzyka mieli za złe dziennikarce, że z jej słów wynikało, iż Bob Marley sam doprowadził do rozwoju nowotworu w swoim organizmie. W tym kontekście warto dodać, że jamajski wokalista zmarł z powodu czerniaka paznokcia, który nie ma nic wspólnego z zażywaniem narkotyków czy leków.