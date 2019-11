Trzy pokolenia na jednym zdjęciu. Cindy Crawford z córką i matką

Corocznie organizowane wydarzenie pomaga zebrać pieniądze na „programy medyczne, leczenie, sprzęt i pionierskie badania” . Supermodelka Cindy Crawford odbierała na gali nagrodę za swoją działalność, a towarzyszyły jej w tym szczególnym dniu jej córka, Kaia Gerber, która poszła w jej ślady, oraz matka Jennifer Sue Crawford-Moluf.

Dla znanej na całym świecie modelki była to wyjątkowa chwila. Jak opowiadała w 2015 roku w rozmowie z Oprah Winfrey, gdy miała zaledwie 10 lat jej starszy brat zmarł na białaczkę. – Myślę, że gdy nasi rodzice po raz pierwszy powiedzieli nam, że nasz brat jest chory, nie rozumieliśmy, co to znaczy. Nie użyli słowa „rak” – mówiła Crawford.

Cindy Crawford

Nawet osoby, które nie interesują się modą, z pewnością słyszały o Cindy Crawford. Supermodelka pojawiała się na wielu okładkach czasopism m.in. „Vogue”, „Cosmopolitan”, „Harper’s Bazaar”, „Elle” czy „Glamour”. Brała udział w niezliczonych kampaniach i pokazach mody m.in. dla Dolce & Gabbana, Ralpha Laurena, Calvina Kleina, Gianniego Versace, Michaela Korsa, Chanel. Ta lista wydaje się nie mieć końca. Modelka jest matką Presleya i Kai.

