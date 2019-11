Raper TI regularnie sprawdza dziewictwo swojej 18-letniej córki. Czy ma to sens?

TI, który pojawia się obecnie w programie Netfliksa „Rhytm + Flow” (Chance the Rapper i Cardi B. również biorą udział), gościł w podcaście „Ladies Like Us” na portalu podcastone.com. To właśnie tam pytany o wychowanie seksualne swojego licznego potomstwa ujawnił, że każdego roku zabiera 18-letnią córkę Deyjah do ginekologa. Tam domaga się, by lekarze sprawdzali stan jej błony dziewiczej. Na jego podejście nie mają wpływu tłumaczenia specjalistów, iż także poza stosunkiem płciowym błona ta może ulec uszkodzeniu czy zerwaniu.

– Mówię: słuchaj doktorku, ona nie jeździ konno, nie jeździ na rowerze, nie uprawia żadnych sportów. Po prostu sprawdź błonę, proszę i podaj mi szybko wyniki – relacjonował. TI nie omieszkał ogłosić światu, że błona dziewicza jego córki wciąż pozostaje „nietknięta”. Krytyka po programie z udziałem rapera była tak duża, że pod podcastem błyskawicznie wyłączono możliwość dodawania komentarzy.

ONZ przeciwne testom na dziewictwo

W mediach społecznościowych metody sprawowania kontroli nad córką skrytykowała m.in. organizacja „Planned Parenthood” (planowane rodzicielstwo). Aktywiści zwrócili uwagę, że w 2018 roku testy na dziewictwo zostały potępione przez trzy agencje ONZ: WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz biura zajmujące się prawami człowieka i prawami kobiet. We wspólnym dokumencie testy tego rodzaju nazwały „medycznie niepotrzebnymi, często bolesnymi, poniżającymi i traumatycznymi”.

Co na to Deyjah Harris?

Clifford Joseph Harris Jr., znany szerzej jako T.I., to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych raperów w Stanach Zjednoczonych. Rozpoznawalność zdobył nie tylko dzięki muzyce i występom w filmach (np. „American Gangster” czy ostatnio „Ant-Man i Osa”), ale też poprzez bardzo częste podkreślanie swojej religijności (należy do Kościoła Chrześcijan Baptystów). Nie wiadomo jednak, czy to właśnie z jego wiarą można wiązać wyjątkową dbałość o błonę dziewiczą córki – raper nie skomentował jeszcze całej sprawy. Sama Deyjah również nie wypowiadała się w tej kwestii. Zauważono jednak, że polubiła kilka tweetów krytykujących podejście jej ojca.

