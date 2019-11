„Teatr Apollo”. Nowy film HBO o kultowym miejscu na Manhattanie i jego niezwykłej historii

Dokument „Teatr Apollo” w reżyserii zdobywcy Oscara i nagrody Emmy Rogera Rossa Williamsa jest zapisem niezwykle barwnej 85-letniej historii i współczesnych dokonań słynnego nowojorskiego teatru Apollo. Placówka, która była początkowo przystanią dla zmarginalizowanych artystów, stała się z czasem prawdziwą instytucją i symbolem emancypacji czarnoskórych twórców. W swoim dokumencie Williams analizuje nie tylko problemy wpisane w życie Afro-Amerykańskiej społeczności, ale także rolę, jaką sztuka odgrywa w ich walce o większe prawa i wkład teatru Apollo w kulturową dyskusję.

W dokumencie zobaczymy archiwalne nagrania występów muzycznych, kabaretowych i tanecznych, zarejestrowane za kulisami rozmowy z kierownictwem teatru oraz wywiady z tak znanymi artystami, jak Angela Bassett, Common, Jamie Foxx, Dough E. Fresh, Savion Glover, Patti LaBelle, Paul McCartney, Smokey Robinson czy Pharrell Williams. Twórcy filmu przedstawiają historię Apollo Theatre w kontekście aktualnych relacji rasowych w Ameryce, czyli tematu, który był głównym motywem multimedialnej adaptacji głośnej powieści Ta-Nehisi Coatesa Between the World and Me wystawionej na scenie głównej teatru.

Kogo zobaczymy w dokumencie?

Aby opowiedzieć barwną historię teatru, Williams zaprosił przed kamerę wielu gości - członków społeczności z Harlemu, wiernych widzów, takich jak Eva Isaac i szarą eminencję teatru, czyli historyka i przewodnika Billy'ego Mitchella, który pracuje w nim od przeszło 50 lat i zdobył nawet przydomek „Pan Apollo". W dokumencie usłyszymy komentarze wielu znanych dziennikarzy, historyków i wybitnych osobowości naszych czasów, w tym dziennikarza Herba Boyda, pisarza Ta-Nehisi Coatesa, historyczki kultury Farah Griffin, prezeski i dyrektorki zarządzającej Apollo Theater Jonelle Procope, producentki wykonawczej Apollo Theater Kamilah Forbes, przewodniczącego rady nadzorczej teatru Apollo Richarda Parsonsa, byłego właściciela Bobby'ego Schiffmana i byłego kongresmana Charlesa Rangela.

Teatr Apollo

Twórcy przypominają także ciekawe początki słynnych „Amateur Night" w teatrze Apollo, które zostały wprowadzone przez producenta Ralpha Coopera jeszcze w latach 30. Występy te zawsze przyciągały wyrobioną widownię, która ma w zwyczaju buczeć podczas miernych skeczy i utorowały drogę do kariery wielu znanym artystom. Do dzisiaj młodzi komicy przyjeżdżają z całego kraju, żeby dostać się na przesłuchanie.

Teatr Apollo był miejscem, w którym rozbłysły talenty tak znanych artystów, jak Billie Holiday, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, The Supremes, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Smokey Robinson i Ray Charles. Patti LaBelle wspomina po latach, że w tamtym okresie za kulisami panowała „ostra konkurencja i prawdziwie rodzinna atmosfera". W dokumencie zobaczymy wielu znanych komików, w tym Reda Foxxa, Dicka Gregory'ego, Richarda Pryora, Moms Mabley i aktora Jamiego Foxxa, którzy na początku swojej kariery „żartowali na temat swojego trudnego położenia". Artystą i żywym symbolem teatru Apollo był James Brown, którego płyta z 1963 roku zatytułowana Live at the Apollo i utwór Say It Loud – I'm Black and I'm Proud stał się manifestem ruchu Black Pride. Całkiem niedawno na scenie teatru pojawił się też Barack Obama, pierwszy prezydent, który przemawiał z niej do widowni.

Dokument przedstawia także trudne dla teatru lata 70., kiedy jego kierownictwo było zmuszone ogłosić niewypłacalność. W 1983 roku teatr został przejęty przez Percy'ego Suttona, prawnika specjalizującego się w prawach obywatelskich, który zawarł umowę z władzami stanowymi o powołaniu fundacji i wznowił działalność teatru-instytucji. Przez lata budynek teatru Apollo zmieniał swój kształt i właścicieli, ale jest nadal żywą legendą, która odgrywa kluczową rolę w kulturze.

Premiera dokumentu „Teatr Apollo”

Film dokumentalny HBO „Teatr Apollo” dostępny jest w HBO GO już od dzisiaj, 7 listopada. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na 5 grudnia na godz. 21:50.

