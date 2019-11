Uczestnik wycofał się z „Tańca z gwiazdami”. „Kontuzja powróciła"

Informację o odejściu tancerza potwierdzono już na instagramowym profilu polsatowskiego show. „Niestety Adam Adamonis musi zakończyć swoje występy w Tańcu z gwiazdami” – czytamy w komunikacie. Sam zainteresowany napisał na swoim koncie, że była to „trudna decyzja” . „Kontuzja powróciła i zmuszony zostałem zrezygnować z udziału w »Tańcu z gwiazdami«. To była super przygoda i możliwość pokazania się w zupełnie innej roli” – dodał partner Sandry Kubickiej.

„Jest dobrze przygotowana”

Adamonis podkreślił dumę z powodu tego, że razem z Kubicką udało mu się dojść tak daleko, a do sukcesów zaliczył także „uruchomienie w partnerce jeszcze większej miłości do tańca”. „Sandra Kubicka walczy dalej o Kryształową Kulę. Będę trzymał mocno kciuki za nią. Jest dobrze przygotowana by powalczyć o pierwsze miejsce. Ma wielki talent sceniczny i nie tylko” – zaznaczył tancerz.

Dyrekcja programu nie poinformowała, kto zastąpi Adamonisa w duecie z Kubicką, a widzowie dowiedzą się o tym podczas piątkowego odcinka. Nieoficjalnie mówi się o tym, że u boku modelki zobaczymy Wojciecha Jeschke, który zastępował Adamonisa 18 października, kiedy to pierwszy partner Kubickiej nie mógł tańczyć z powodu kontuzji. Tydzień później Adamonis wrócił, ale uraz nabyty podczas treningu szybko się odnowił.

