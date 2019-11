Dziennikarka przechodzi z TVN24 do TVP Info. Czym będzie się zajmować?

Jak podaje portal Wirtualne Media, Karolina Pajączkowska rozstaje się z TVN24 Biznes i Świat i przechodzi do TVP Info. Dziennikarka dołączy do redakcji zagranicznej. Po raz pierwszy na ekranie Telewizji Polskiej ma się pojawić w niedzielę 10 listopada - będzie relacjonować z Madrytu przebieg wyborów parlamentarnych w Hiszpanii.

Karolina Pajączkowska - kim jest?

Karolina Pajączkowska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zaczynała w lokalnej telewizji NTL w Radomsku. Od 2016 roku była związana z TVN24 BiS, gdzie prowadziła m.in. program Debata młodych czy anglojęzyczny serwis informacyjny. Ma na swoim koncie również epizod w modellingu. W 2011 roku brała udział w II edycji „Top model”. Była także Miss Polonia Studentek i brała udział w zagranicznych konkursach piękności - Miss Intercontinental 2011 i Miss Exclusive of the World.

Wybory w Hiszpanii

10 listopada Hiszpanie po raz kolejny pójdą do urn. 28 kwietnia w Hiszpanii przeprowadzono kolejne w ciągu ostatnich czterech lat wybory parlamentarne. Zwyciężyli socjaliści z PSOE (Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej). Partia Pedro Sancheza zdobyła 28,7 proc. głosów i objęła 123 mandaty. Mimo wielu prób podejmowanych przez Pedro Sancheza, nie udało się utworzyć rządu większościowego. 25 lipca premier po raz drugi nie uzyskał większości w Kongresie Deputowanych. - Wypełnienie mandatu udzielonego nam przez obywateli 28 kwietnia było niemożliwe. Nie pozwoliła nam na to opozycja. Jestem zmuszony rozpisać wybory, ponieważ nie mamy większości potrzebnej do rządzenia - mówił premier.

Czytaj także:

„Solidarność” wyprosiła dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i TVN z konferencji w sali BHP