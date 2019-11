„Taniec z gwiazdami”. Wiemy, które pary zatańczą w półfinale

Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Tym razem z programem pożegnały się aż dwie pary. W tej odsłonie polsatowskiego show wszystkie pary zatańczyły do hitów z największych filmowych przebojów ostatnich lat. Kontuzjowanego Adama Adamonisa, partnera tanecznego Sandry Kubickiej zastąpił Wojciech Jeschke. Z programem pożegnali się Monika Miller i Jan Kliment, którzy zatańczyli jive'a do utworu z filmu "Pulp fiction". – Podstawowy krok był ok, ale brakowało mi feelingu i twojej osobowość – powiedział Michał Malitowski. – Nie był to twój najlepszy taniec. Masz – jak to się mówi – zdjętą energię z pleców – dodała Iwona Pavlovic.

W półfinale nie zobaczymy również Magdy Beredy i Kamila Kuroczko. Para wykonała tango do przeboju z filmu "Mamma Mia", za które otrzymała od jury 18 punktów. – Miało być wow, a było ał... Jest lepiej, ale to nadal tak mało... Fatalna rama. Nie dobrze, że był luz, bo to nie służy tangu. Ładnie się ukryłaś wśród tancerzy i przez to tylko nie było widać twoich błędów – oceniła Iwona Pavlovic. – Magda Bereda nie taka bieda. Tańczyłaś naprawdę ładnie – stwierdził Andrzej Grabowski. W drugiej części programu para zatańczyła do piosenki "Jai Ho" ze "Slumdoga". Ten taniec został oceniony na 19 punktów. – Bollywood to taniec prosty i lekki, dlatego świetnie sobie poradziłaś. Idealne się ukryłaś wśród tancerzy i niepotrzebnie, bo to był twój najlepszy taniec – podkreśliła Iwona Pavlovic.

Najwyższe miejsce w rankingu 8. odcinka „Tańca z gwiazdami” zajęli Damian Kordas i Janja Lesar. W półfinałach zobaczymy także Barbarę Kurdej-Szatan i Sandrę Kubicką.

