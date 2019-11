11 polskich filmów na 11 listopada. Każdy powinien je zobaczyć

"Kanał"

Andrzej Wajda w 1957 roku nakręcił film, który zwrócił uwagę świata na "polską szkołę filmową". Historia ostatnich godzin życia żołnierzy Armii Krajowej, walczących w Powstaniu Warszawskim.



"Miasto 44"

Jedna z najmłodszych historycznych produkcji, a zarazem film uznawany przez wielu za udany. Obraz Jana Komasy koncentruje się na postaciach młodych żołnierzy podziemia uczestniczących w powstaniu warszawskim.



"Pianista"

Ekranizacja wspomnień Władysława Szpilmana w hollywoodzkim wydaniu w reżyserii Romana Polańskiego. Główną rolę zagrał Adrien Brody.



"Generał Nil"

Historia burzliwego życia Augusta Emila Fieldorfa - tytułowego generała Nila, który podczas II wojny światowej był dowódca Kedywu Armii Krajowej.



"Katyń"

Wstrząsającą historię mordu na polskich oficerach i członkach ówczesnej elity, przez dziesięciolecia zakłamywaną przez sowiecką i rosyjską propagandę, postanowił opowiedzieć Andrzej Wajda.



"Syzyfowe prace"

Ekranizacja powieści Stefana Żeromskiego pozwala na chwilę zadumy nad pytaniem, czym jest polskość. W pamięci widzów pozostaje scena recytacji „Reduty Ordona.”



"Popioły"

Film w reżyserii Andrzeja Wajdy to ekranizacja powieści Stefana Żeromskiego, której akcja rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX wieku.



„Krzyżacy”

Pierwsza polska superprodukcja – tak bez wątpienia można nazwać film Aleksandra Forda nakręcony z okazji 550-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem.



"Ogniem i mieczem"

Najmłodsza filmowa część Trylogii. A w niej plejada gwiazd kina lat 90., w tym Michał Żebrowski, Izabella Scorupco i Aleksandr Domogarow. Oraz ogromny hit Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka. Kto nie znał wtedy "Dumki na dwa serca"?



"Potop"

W ramach wędrówkę po historii Polski warto sięgnąć do czasów dawniejszych. Z pomocą przychodzą proza Henryka Sienkiewicza i jej filmowe adaptacje autorstwa Jerzego Hoffmanna. Daniel Olbrychski w niezapomnianej roli Andrzeja Kmicica. Film po latach został odnowiony, co stanowi ukłon w stronę młodszego widza.



"Śmierć prezydenta" Jerzego Kawalerowicza

Obraz burzliwej politycznej układanki po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i tragedii, do której doprowadził fanatyzm.

