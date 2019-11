Nicki Minaj rozpoczyna bojkot Instagrama

Nicki Minaj zdecydowała się na bojkot Instagrama, popularnej aplikacji ze zdjęciami i filmami. Piosenkarce nie odpowiada nowa polityka portalu. Chodzi o ukrywanie liczby polubień pod zdjęciami. Minaj zapowiedziała, że nie zamierza zamieszczać więcej postów. Uważa, że to cios w artystów i ich sposób zarabiania pieniędzy. Instagram podkreśla jednak, że ma to służyć wyłącznie walce z cyberprzemocą oraz uzależnieniem od "polubień" i szukania sztucznej akceptacji w mediach społecznościowych. Nowe rozwiązanie jest póki co w fazie testowej.

Minaj to jedna z najpopularniejszych amerykańskich artystek. Ta urodzona w Trynidadzie i Tobago wokalistka jest także aktorką i modelką. W trakcie swojej kariery 36-latka zdobyła 6 statuetek American Music Awards, 11 BET Awards, 5 MTV Video Music Awards oraz 4 Billboard Music Awards. Jak dotąd nie udało jej się zdobyć Grammy, choć była nominowana 10 razy.