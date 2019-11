Grała u boku Scarlett Johansson. Nie żyje 13-letnia aktorka

Chociaż Laurel Griggs zmarła 5 listopada, to amerykańskie media przekazały informację o jej śmierci dopiero tydzień później. Jak podaje CNN, aktorka dostała ataku astmy i trafiła do jednego z nowojorskich szpitali. Tam doszło do zatrzymania akcji serca i 13-latka zmarła po dwóch godzinach. Jej pogrzeb odbył się już na Manhattanie, a w ceremonii uczestniczyło około tysiąca osób. Podczas uroczystości zbierano pieniądze na organizację non-profit zajmującą się pomocą osobom chorym na AIDS.

Kariera Laurel Griggs

Griggs już w wieku 6 lat zadebiutowała na Broadwayu wcielając się w rolę Polly w „Kotce na gorącym blaszanym dachu” , grając tam u boku Scarlett Johansson. Od tego czasu wystąpiła na scenie ponad tysiąc razy. Sześć lat temu dołączyła do obsady musicalu „Once”, a dwa lata później rozpoczęła karierę telewizyjną i filmową. Występowała w reklamach oraz programach telewizyjnych, w tym jako lektorka animowanego serialu „Bubble Guppies”. W 2016 roku zagrała córkę Evelyn w filmie Woody'ego Allena „Śmietanka towarzyska” .

